День района отпраздновали в Южном Тушине

В последний день лета на площади перед ТРЦ «Калейдоскоп» прошёл красочный праздник, посвящённый Дню муниципального округа Южное Тушино.
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