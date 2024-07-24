Опубликована программа фестиваля уличной еды в Смоленске

В рамках гастрономического события в центре Смоленска состоится ещё один фестиваль Дополнением к гастрономической части фестиваля уличной еды, который пройдёт 3-4 августа на улице Ленина Смоленска, станет большая культурная программа, уточнили в пресс-службе мэрии.