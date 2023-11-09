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В Совфеде объяснили, зачем власти ЕС делают вид, что Украина может войти в союз

В Совфеде объяснили, зачем власти ЕС делают вид, что Украина может войти в союз

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что Украину нельзя принимать в ЕС, потому что «вместе с ней придет война».

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