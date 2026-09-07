В Россию начнут регулярно поставлять афганские фрукты Российские предприниматели хотят наладить поставки свежих фруктов из Афганистана по железной дороге.
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