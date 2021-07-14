Всемирная организация здравоохранения назвала тревожной ситуацию со штаммом коронавируса «дельта». Этот штамм был обнаружен в Индии еще в октябре прошлого года, но проявил всю свою нечеловеческую силу и жестокость в стране только в 2021 году.