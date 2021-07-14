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Врачи оценили эффективность «Арбидола» против «дельты» — коронавирусного мутанта из Индии

Врачи оценили эффективность «Арбидола» против «дельты» — коронавирусного мутанта из Индии

Всемирная организация здравоохранения назвала тревожной ситуацию со штаммом коронавируса «дельта». Этот штамм был обнаружен в Индии еще в октябре прошлого года, но проявил всю свою нечеловеческую силу и жестокость в стране только в 2021 году.

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