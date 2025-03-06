Виновник гибели журналиста Лучанского выходит на свободу

5 марта Новосибирский областной суд повторно рассмотрел апелляционный материал в отношении осуждённого Никиты Лазькова о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ.
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