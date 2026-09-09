Зеленский опозорился на похоронах короля Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Норвегию на похороны короля Харальда V попросил премьер-министра Йонаса Гар Стёре о помощи Украине в преддверии зимы.
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