Новый свидетель появился в деле о теракте в «Крокусе»

Следователи получили показания свидетеля по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Он подтвердил причастность 11 арестованного фигуранта Мухаммада Зоира Шарипзоды к преступлению, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
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