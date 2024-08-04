Новый свидетель появился в деле о теракте в «Крокусе»

Следователи получили показания свидетеля по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Он подтвердил причастность 11 арестованного фигуранта Мухаммада Зоира Шарипзоды к преступлению, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.