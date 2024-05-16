Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Журналист Херш: Нетаньяху негласно признал «провал войны» в Газе

Журналист Херш: Нетаньяху негласно признал «провал войны» в Газе

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху негласно признал «провал войны» в Газе, а палестинское движение ХАМАС продолжает эффективно контролировать северную часть сектора, считает американский журналист Сеймур Херш.

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