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Движение трамваев № 47 и 49 изменилось в районе Нагатино-Садовники

Движение трамваев № 47 и 49 изменилось в районе Нагатино-Садовники

Трамваи № 47 по техническим причинам следуют с увеличенным интервалом, вместо трамваев № 49 начали ходить автобусы, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 24 ноября.

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