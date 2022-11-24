Движение трамваев № 47 и 49 изменилось в районе Нагатино-Садовники

Трамваи № 47 по техническим причинам следуют с увеличенным интервалом, вместо трамваев № 49 начали ходить автобусы, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 24 ноября.