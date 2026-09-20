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ТАСС

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Азаров: Европа может не захотеть выделять новые деньги Киеву из-за политических перемен

Азаров: Европа может не захотеть выделять новые деньги Киеву из-за политических перемен

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Политические перемены в Европе, где набирают силу правые партии, могут привести к проблемам с выделением новых пакетов финансовой помощи Киеву.

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