Азаров: Европа может не захотеть выделять новые деньги Киеву из-за политических перемен

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Политические перемены в Европе, где набирают силу правые партии, могут привести к проблемам с выделением новых пакетов финансовой помощи Киеву.
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