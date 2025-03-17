Рубио: разговор Путина и Трампа даст больше информации об урегулировании

Использованы материалы: ТАСС/Александр Казаков, Global Look Press/White House/Flickr.com Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится 18 марта, предоставит Вашингтону больше информации о позиции Москвы и о возможностях урегулирования украинского конфликта.