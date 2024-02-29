ГД приняла законопроект о ценовой независимости России от общемировых индикаторов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект поправок к закону "О защите конкуренции", документ позволяет отвязать цены на товары в России от внебиржевых и биржевых индикаторов цен мировых товарных рынков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии