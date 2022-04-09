Сорокин – 3-я звезда матча с «Каролиной»: 20 сэйвов из 21, 23-я победа в сезоне

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 бросков из 21 в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:1) и был признан третьей звездой.

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