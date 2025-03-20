China Daily: нежелание прекратить поставки оружия Украине усложняет путь к миру

Нежелание Запада прекратить поставки вооружений Украине усложняет путь к миру. На это указала газета China Daily, которая прокомментировала итоги состоявшейся 18 марта телефонной беседы президента РФ Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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