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China Daily: нежелание прекратить поставки оружия Украине усложняет путь к миру

China Daily: нежелание прекратить поставки оружия Украине усложняет путь к миру

Нежелание Запада прекратить поставки вооружений Украине усложняет путь к миру. На это указала газета China Daily, которая прокомментировала итоги состоявшейся 18 марта телефонной беседы президента РФ Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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