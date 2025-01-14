Самолет авиакомпании «Икар», летевший из Омска в Казань, перенаправлен в Пермь, следует из информации онлайн-табло местного аэропорта.
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Самолет авиакомпании «Икар», летевший из Омска в Казань, перенаправлен в Пермь, следует из информации онлайн-табло местного аэропорта.