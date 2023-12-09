Граждане и ГТО

Виктор Шамшурин

Права появляются тогда и только тогда, когда гражданин начинает выполнять обязанности. Не может быть так , что гражданин имеет только права. Выполни обязанности- получишь права. А если говорить серьёзно, то сами (я имею ввиду чиновников) виноваты в том, что сейчас твориться в миграционной политике. Закон приняли сырой, выполнение его с самого начала не отслеживали, недоработки его не выявляли и не устраняли. А теперь, как всегда, появилась проблема, давай искать виноватых и исправлять положение.