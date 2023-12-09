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Граждане и ГТО

Граждане и ГТО

06 декабря у военкомата в Химках состоялся стихийный митинг новообретенных граждан РФ, возмущенных даже не их призывом в армию, а самой возможностью такового.

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Комментарии
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Алексей Казаков
Замечу что во время Украины этих там почти не было- и не наглели
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3 час.
Жанна Сибагатулина
Что за конкретная рука раздаёт гражданство?
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2 час.
Виктор Шамшурин
Права появляются тогда и только тогда, когда гражданин начинает выполнять обязанности. Не может быть так , что гражданин имеет только права. Выполни обязанности- получишь права. А если говорить серьёзно, то сами (я имею ввиду чиновников) виноваты в том, что сейчас твориться в миграционной политике. Закон приняли сырой, выполнение его с самого начала не отслеживали, недоработки его не выявляли и не устраняли. А теперь, как всегда, появилась проблема, давай искать виноватых и исправлять положение.
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58 мин.

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