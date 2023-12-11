Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

ВИ Виктория Иванова Нельзя им верить! У нас и, без них, страна наводнена врагами.

Сергей Oблезов Верить хохлу, себя не уважать! Хотят пусть становятся, но с испытательным сроком в три года, вот пусть себя и покажут! Уверен, что из десяти, только двое пройдут испытания. При первом шухере хохол, сразу выбирает, что ему выгодней!