Эксперты считают, что большинство идейных бандеровцев уже уничтожено Дмитрий Родионов На фото: украинские военноленные (Фото: Александр Полегенько/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Лариса Шеслер Около половины военнослужащих ВСУ хотели бы работать, находясь в российском плену, а не просто быть в местах лишения свободы, треть — готова остаться жить в РФ, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.
Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?
Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Нельзя им верить! У нас и, без них, страна наводнена врагами.
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7 час.
Сергей Oблезов
Верить хохлу, себя не уважать! Хотят пусть становятся, но с испытательным сроком в три года, вот пусть себя и покажут! Уверен, что из десяти, только двое пройдут испытания. При первом шухере хохол, сразу выбирает, что ему выгодней!
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7 час.
Юрий Николаев
Абсолютно согласен с автором! Нет веры ЭТИМ! Это хохло-быдло будет крутиться, вертеться как глист на сковородке, лишь бы уйти от ответственности! Поэтому ТОЛЬКО после тщательной фильтрации можно будет выпустить либо работать, либо на службу в наши войска.
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9 мин.
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