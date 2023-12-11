Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Юрий Николаев
    Абсолютно согласен с автором! Нет веры ЭТИМ! Это хохло-быдло будет крутиться, вертеться как глист на сковородке, лишь...Треть украинских ...
  • Семен Борисов
    Пора министра спорта и всю его контору разогнать а кое кому и присесть!!!Ждём принятия правильных решений!!!Ну что, наступим ...
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Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

Эксперты считают, что большинство идейных бандеровцев уже уничтожено Дмитрий Родионов На фото: украинские военноленные (Фото: Александр Полегенько/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Лариса Шеслер Около половины военнослужащих ВСУ хотели бы работать, находясь в российском плену, а не просто быть в местах лишения свободы, треть — готова остаться жить в РФ, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Нельзя им верить! У нас и, без них, страна наводнена врагами.
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7 час.
Сергей Oблезов
Верить хохлу, себя не уважать! Хотят пусть становятся, но с испытательным сроком в три года, вот пусть себя и покажут! Уверен, что из десяти, только двое пройдут испытания. При первом шухере хохол, сразу выбирает, что ему выгодней!
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7 час.
Юрий Николаев
Абсолютно согласен с автором! Нет веры ЭТИМ! Это хохло-быдло будет крутиться, вертеться как глист на сковородке, лишь бы уйти от ответственности! Поэтому ТОЛЬКО после тщательной фильтрации можно будет выпустить либо работать, либо на службу в наши войска.
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9 мин.

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