AdIndex

3 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Собколова
    Все эти шоу нужно снимать в районе Донбасса, пусть покажут свою ловкость и умение, хотя сомневаюсь что их там примут.«Дикий DIY»: «Все...
  • ASIK
    А таким как Миллер допустимо?Глава Следкома Ал...
  • Виктор Галкин
    Надо повторить 1985год, в память М. С. Горбачёва))В России могут за...

Объявлены первые спикеры Symposium 2023

Объявлены первые спикеры Symposium 2023

Представляем первых спикеров Symposium: Александр Смирнов, вице-президент по цифровому маркетингу ВТБ; Юлия Ломако, директор департамента по маркетинговым коммуникациям «Магнит»; Михаил Горбунцов, Media Director Tinkoff; Максим Кан, директор по маркетингу и коммерции «Авито»; Валентина Косарева, начальник управления бренда и маркетинговых коммуникаций НСПК; Тигран Аракелян, Head of Media Burger King; Алексей Карев, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «билайн»;&nbsp; Мария Добромильская, директор по новым инициативам VK; Геннадий Лурье, генеральный директор Bidease; Алина Черешнева, руководитель отдела по работе с клиентами VK.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх