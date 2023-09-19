Объявлены первые спикеры Symposium 2023

Представляем первых спикеров Symposium: Александр Смирнов, вице-президент по цифровому маркетингу ВТБ; Юлия Ломако, директор департамента по маркетинговым коммуникациям «Магнит»; Михаил Горбунцов, Media Director Tinkoff; Максим Кан, директор по маркетингу и коммерции «Авито»; Валентина Косарева, начальник управления бренда и маркетинговых коммуникаций НСПК; Тигран Аракелян, Head of Media Burger King; Алексей Карев, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «билайн»; Мария Добромильская, директор по новым инициативам VK; Геннадий Лурье, генеральный директор Bidease; Алина Черешнева, руководитель отдела по работе с клиентами VK.