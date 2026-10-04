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Царьград

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В Новосибирске отремонтировали фасады 44 домов за год

В Новосибирске отремонтировали фасады 44 домов за год

В Новосибирске завершили капитальный ремонт фасадов 44 многоквартирных домов, среди которых два кирпичных здания 1955 года постройки на улице Ленина.

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