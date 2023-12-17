Медведев отметил рост патриотизма среди россиян

Объединение граждан и поддержка государственной политики стали тенденцией в настроениях россиян. Об этом председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал на пленарном заседании XXI съезда партии 17 декабря.
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