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Парламентская газета

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Медведев отметил рост патриотизма среди россиян

Медведев отметил рост патриотизма среди россиян

Объединение граждан и поддержка государственной политики стали тенденцией в настроениях россиян. Об этом председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал на пленарном заседании XXI съезда партии 17 декабря.

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