Десантники группировки «Днепр» отбили атаку FPV-дронами на Кинбурнскую косу

Российские десантники отразили атаку украинских беспилотников на Кинбурнской косе. Бойцы ВС РФ обезвредили FPV-дроны с помощью стрелкового оружия и дронового ружья, сообщил РИА «Новости» один из военнослужащих.
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