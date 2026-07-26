🚨Под Бахчисараем легковушка врезалась в дерево и перевернулась — погибли два человека ДТП произошло сегодня ночью на дороге Бахчисарай — Шелковичное.
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🚨Под Бахчисараем легковушка врезалась в дерево и перевернулась — погибли два человека ДТП произошло сегодня ночью на дороге Бахчисарай — Шелковичное.