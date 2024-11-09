«Ф-1» в трепете от мощи Ферстаппена: Это величие! Как Сенна! Одна из лучших гонок в истории!

Лидер «Ф-1» и «Ред Булл» Макс Ферстаппен практически пять месяцев не мог победить в главной гонке Гран-при – последний раз становился первым аж 23 июня в Испании, и с тех пор команда и сам трехкратный чемпион тонули в проблемах с машиной, треками и соперниками.
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