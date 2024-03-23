Воробьев: спасатели смогли зайти в зрительный зал "Крокуса"

В "Крокус Сити Холле", где 22 марта произошел теракт, продолжается пролив конструкций. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, спасателям удалось зайти в зрительный зал, в котором долгое время сохранялась высокая температура.
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