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Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет с московским «Динамо» и «Ноа», «Динамо» Махачкала против «Арды»

«Динамо» Махачкала сыграет с болгарской «Ардой». Товарищеские матчи Катар «Зенит» – «Динамо» – 11:00 «Зенит» – «Ноа» – 17:30 Турция «Динамо» Махачкала – «Арда» – 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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