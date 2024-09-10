"78.ru": в Петербурге юноша, угрожая ножом изнасиловал 12-летнюю девочку

В Красносельском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства насилия над несовершеннолетней девочкой, в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка обвиняют 17-летнего иностранца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии