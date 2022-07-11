Оператор билайн выяснил, кто в семье быстрее сможет потратить бонусные 50 Гб

В июне билайн запустил акцию* и начал дарить новым абонентам бонусные 50 Гб — они начисляются каждый месяц на протяжении года с даты подключения услуги "Дели все" или "Дели Гиги".
Популярные статьи
- Боевая работа расчетов ОТРК «Искандер» по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
- ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с космодрома Плесецк
- Дети, чьи родители участвуют в спецоперации на Украине, могут бесплатно отдохнуть на море
Свежие комментарии