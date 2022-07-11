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Оператор билайн выяснил, кто в семье быстрее сможет потратить бонусные 50 Гб

Оператор билайн выяснил, кто в семье быстрее сможет потратить бонусные 50 Гб

В июне билайн запустил акцию* и начал дарить новым абонентам бонусные 50 Гб — они начисляются каждый месяц на протяжении года с даты подключения услуги "Дели все" или "Дели Гиги".

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