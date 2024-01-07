В Рязанской области Рождественский фестиваль отметили хороводом Дедов Морозов

Морозная погода не испугала сараевцев - в райцентр съехались десятки людей. Стартовал праздник парадом Дедов Морозов и Снегурочек по центру поселка, затем для гостей строили концерт и организовали зимние забавы.
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