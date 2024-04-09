В парламенте Армении предложили ввести запрет на импорт молочной продукции из РФ

Армения должна рассмотреть возможность запрета импорта российской молочной продукции в ответ на аналогичные действия РФ, заявил член правящей фракции премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" Сисак Габриелян.
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