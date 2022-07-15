Газета.ру

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Начальник штаба обороны Британии заявил, что сохраняется возможность для контактов с Москвой

Начальник штаба обороны Британии заявил, что сохраняется возможность для контактов с Москвой

Британские военные все еще сохраняют возможность контактировать с российскими коллегами, чтобы оценивать вероятные риски эскалации и ее предотвращения, заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин.

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