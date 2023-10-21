В Якутии судно с 50 пассажирами и транспортом село на мель на реке Лена

На реке Лена в Якутии судно, которое перевозило транспорт и 50 пассажиров, село на мель. На борту «Парома 4», по данным пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, также находятся три члена экипажа.
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