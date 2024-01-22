Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Euronews: Что такое «болезнь Х» и как к ней готовится мир?

Euronews: Что такое «болезнь Х» и как к ней готовится мир?

 Ингулфельд Хлод.   Некоторые пользователи социальных сетей на этой неделе ложно заявили, что «Болезнь Икс» — это вирус, который может быть намеренно выпущен или даже уже распространился по всему миру.

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