Разработка ученых поможет сохранить здоровье сотрудников угольных предприятий

Специалисты Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, одного из участников научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь", разработали новую технологию подавления пыли на угольных предприятиях.
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