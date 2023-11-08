От «Москвичей» до «Лады»: как Porsche доводила до ума советские автомобили

Спортивно-купе Porsche 924 могли бы производить на заводе имени Ленинского комсомола! Не получилось, но немцы реализовали большой совместный проект с советским автопроизводителем, воплотив в жизнь переднеприводный ВАЗ-2108.
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