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Пожар начался на полярном ледоколе "Адмирал Макаров" в Кронштадте

Пожар начался на полярном ледоколе "Адмирал Макаров" в Кронштадте

МЧС Санкт-Петербурга На полярном ледоколе "Адмирал Макаров" в Кронштадте начался пожар. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба управления МЧС по Санкт-Петербургу в телеграм-канале.

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