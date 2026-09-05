Пожар начался на полярном ледоколе "Адмирал Макаров" в Кронштадте

МЧС Санкт-Петербурга На полярном ледоколе "Адмирал Макаров" в Кронштадте начался пожар. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба управления МЧС по Санкт-Петербургу в телеграм-канале.
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Почему возник пожар?!!!