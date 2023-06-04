Журнал «Профиль»

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Берлин призвал КНР прекратить вербовку бывших немецких военных летчиков

Берлин призвал КНР прекратить вербовку бывших немецких военных летчиков

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Китай прекратить вербовку бывших немецких военных летчиков для обучения своих собственных ВВС.

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