WSJ: Фон дер Ляйен и Мерц обсудили возможную блокировку «Северного потока»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода «Северный поток-2» как меры против России, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня в Украине.