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Беллингем о камбэке с «Баварией»: «Судьбу матча определил характер «Реала». Он у нас часто выходит на первый план в этом сезоне» 

Команды провели ответную игру 1/2 финала Лиги чемпионов (первая встреча – 2:2). «Судьбу этого матча определил наш характер.

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