Атомная субмарина ТОФ уничтожила подлодку условного противника в ходе учений на Камчатке

В акватории Тихого океана у побережья Камчатки прошли учения с участием двух атомных подводных лодок, надводных кораблей и противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).
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