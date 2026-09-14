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Аргументы и Факты

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ЦБ увеличит максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП

ЦБ увеличит максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП

Банк РФ собирается увеличить лимит перевода между юрлицами почредством Системы быстрых платежей (СБП), сообщил регулятор.

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