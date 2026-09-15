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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «В академии «Красная Машина» занимается 35 тысяч детей. Ребята уже превосходят сверстников из Канады, США – в катании, технике владения шайбой, мышлении»

Первый вице-президент ФХР и основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг поделился мыслями о возможном возвращении российского хоккея на международные турниры.

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