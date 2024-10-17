Серхио Перес: Не понимаю, зачем в Ф1 убрали бонусный балл за лучший круг

Серхио Перес: Не понимаю, зачем в Ф1 убрали бонусный балл за лучший кругGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Серхио Перес удивлён, что FIA и Формула 1 решили убрать начисление бонусного очка за лучший круг.