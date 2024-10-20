Низкая плотность содержания бройлеров приведет к подорожанию курятины в ЕС

Производство мяса птицы в ЕС упадет на 44%, а себестоимость вырастет на 38%, если к 2030 году птицеводы перейдут на норму поголовья в 30 кг на квадратный метр, как требуют Европейские обязательства по выращиванию курицы, 18 октября сообщает издание NieuweOogst.
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