Низкая плотность содержания бройлеров приведет к подорожанию курятины в ЕС

Производство мяса птицы в ЕС упадет на 44%, а себестоимость вырастет на 38%, если к 2030 году птицеводы перейдут на норму поголовья в 30 кг на квадратный метр, как требуют Европейские обязательства по выращиванию курицы, 18 октября сообщает издание NieuweOogst.