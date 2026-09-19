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Царьград

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Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве 20 сентября

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве 20 сентября

В ночь и утро 20 сентября в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана.

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