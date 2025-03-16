Знаменитую «Пятерочку» в Судже, разрушенную во время вторжения ВСУ, могут сохранить в таком состоянии как символ ужасов украинской оккупации.
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Знаменитую «Пятерочку» в Судже, разрушенную во время вторжения ВСУ, могут сохранить в таком состоянии как символ ужасов украинской оккупации.