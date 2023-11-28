Более 1000 участников и 40 компаний: В Новосибирской области состоялся День ИТ-карьеры «Cookie Fest»

«Сфера информационных технологий, телекоммуникаций, радиоэлектроники и раньше для Новосибирской области являлась значимой, а в последние годы переживает взрывной рост благодаря хорошей кадровой школе, серьезной подготовке, большому количеству специалистов, которых выпускают наши колледжи, университеты.