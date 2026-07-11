А Игорь Ларионов-младший до сих пор не подписал контракт со СКА.Один из самых востребованных детских тренеров России Александр Антропов в интервью Sport24 рассказал о том, что сын Павла Дацюка тренируется в школе «D-13».
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