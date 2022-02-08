Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину США «положат конец «Северному потоку – 2»

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины "положит конец" газопроводу "Северный поток — 2".
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