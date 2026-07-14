Риелтор Перескокова рассказала о рисках покупки жилья в домах, построенных по реновации

При покупке квартиры в доме, построенном по программе реновации и выставленном на аукцион, важно учесть несколько моментов, сообщила риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с радио Sputnik.
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